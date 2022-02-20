20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 7283 пациента с COVID-19, выписаны 1980. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 883 217 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 869 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6361 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 203 теста. Всего в стране проведено 12 299 766 тестов.-0-