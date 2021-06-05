5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 857 пациентов с COVID-19, выписаны 1074. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 398 909 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 391 003 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2900 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 752 теста. Всего в стране проведено 6 409 907 тестов.-0-