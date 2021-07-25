25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 440 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 434 882 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 793 теста. Всего в стране проведено 7 203 052 теста.-0-