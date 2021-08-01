1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 958 пациентов с COVID-19, выписаны 1169. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 446 998 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 441 369 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3464 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнен 18 181 тест. Всего в стране проведено 7 312 463 теста.

Более 1,39 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 972,1 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-