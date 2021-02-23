23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 280 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 270 289 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1930 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7367 тестов. Всего в стране проведено 4 806 777 тестов.-0-