7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 998 пациентов с COVID-19, выписаны 1049. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 423 519 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 416 412 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3214 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 286 тестов. Всего в стране проведено 6 905 480 тестов.-0-