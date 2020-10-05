За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены 6 потерявшихся

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным с 6.00 4 октября до 6.00 5 октября поступило семь сообщений о пропавших гражданах в лесах шести районов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Обнаружены шесть человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Почти сутки искали пенсионерку из Минска, которая уехала за грибами 3 октября утром. Спасатели получили сообщение в 16.30. Поиски женщины в лесу вблизи деревни Юрковичи Логойского района продолжались почти всю ночь. Мобильный телефон у нее к тому моменту был уже недоступен. В поисково-спасательной операции участвовали работники МЧС, МВД, лесного хозяйства, добровольцы. Женщина была обнаружена днем на следующий день.

В Бобруйске встревоженная жена 4 октября позвонила спасателям районного подразделения МЧС в 16.20 со словами, что они всей семьей приехали в лес около деревни Петровичи за грибами и муж потерялся. Работники МЧС с сотрудниками милиции нашли его в 17.02.

Пенсионер из деревни Клястицы Россонского района весь день блуждал в лесу. Мужчина вышел за грибами около 9.00. Около 17.00 его дочь сообщила, что отец до сих пор не вернулся. Связь с заблудившимся постоянно поддерживалась по мобильному телефону. В 18.00 мужчину обнаружили.-0-