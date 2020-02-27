Заболеваемость ОРИ и гриппом в Беларуси на низком уровне

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом в Беларуси находится на низком уровне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сейчас уровень заболеваемости ОРИ ниже, чем это было неделю назад. Болеют преимущественно дети, их доля среди всех заболевших достигает 70%, что вполне закономерно.

Как подчеркнули в Минздраве, результаты исследований подтверждают, что эпидемиологическая ситуация ожидаема для текущего периода. В основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, возбудители бактериальной этиологии.

При подготовке к сезону заболеваемости прививки против гриппа сделали более 41% населения Беларуси.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРИ и гриппом находится на постоянном контроле Минздрава.-0-