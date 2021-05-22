Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси за январь-май снизилась на 22,5%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-май 2021 года зарегистрировано 486 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 22,5%. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В этом году больше всего случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Минске (133) и Гомельской области (124). В Брестской области зарегистрировано 37 случаев, в Витебской - 39, Гродненской - 14, Минской - 82, Могилевской - 57.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. Среди всех зарегистрированных за январь-май 2021 года случаев ВИЧ 85,2% приходится на людей старше 30 лет (январь-май 2020 года - 83%).

За период наблюдения с 1987 года основным путем заражения является половой (66,3%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,7%. За январь-май 2021 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,1%, доля парентерального пути - 14,8% (январь-май 2020-го - 83,5% и 15,8% соответственно).

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины - 60,7%, доля женщин составляет 39,3%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных за январь-май этого года, 41,3% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 36,2% - лица без определенной деятельности, 7,4% - лица из мест лишения свободы (январь-май 2020 года - 44,1%, 35,7% и 5,2% соответственно).-0-