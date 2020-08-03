Зачисление в БГМУ на бюджет пройдет в формате видеотрансляции

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) 4 августа состоится открытое заседание приемной комиссии для зачисления абитуриентов на обучение за счет средств республиканского бюджета. Оно пройдет в формате видеотрансляции, сообщили БЕЛТА в вузе.

В этом году приемная комиссия работает в особых условиях. В связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в учреждении образования предприняты соответствующие санитарно-противоэпидемические меры.

В БГМУ с 25 июля принимают документы от абитуриентов для обучения за счет средств республиканского бюджета и на платной основе.

Как отметили в вузе, большинство поступающих по конкурсу имеют свыше 360 баллов из 400 возможных. Это позволяет прогнозировать, что конкурс на все факультеты будет высоким.-0-