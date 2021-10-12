Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить без ЦТ

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачисление в средние специальные учебные заведения Беларуси предлагается проводить без централизованного тестирования. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить по конкурсу документа об образовании, уйдя от централизованного тестирования", - заявил министр.
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