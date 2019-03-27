Задолженность по исполнительным документам можно оплатить через ЕРИП

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появилась возможность оплатить задолженность (основной долг, расходы по исполнению исполнительного документа, принудительный сбор) посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство юстиции.
Появившаяся в ЕРИП единая ветка органов принудительного исполнения позволяет должникам оплатить всю имеющуюся у них задолженность по всем исполнительным документам.
Оплата возможна различными способами (инфокиоск, банкомат, интернет-банкинг, касса). Это значительно упрощает коммуникацию должника с судебным исполнителем, поскольку не требует предоставления документов, подтверждающих внесение оплаты. Сам факт оплаты подтверждается наличием в ЕРИП соответствующей информации. Судебный исполнитель будет проинформирован об оплате в электронном виде.
Как отметили в Минюсте, должник может оплатить как всю сумму задолженности сразу, так и ее часть. В любом случае денежные средства будут распределены исходя из предусмотренной законодательством очередности.
Получить справочную информацию о наличии задолженности по исполнительным документам можно посредством Реестра задолженностей по исполнительным документам, размещенного на официальном интернет-портале Минюста.-0-
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