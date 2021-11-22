Захарова: ситуация на польско-белорусской границе является примером информационной войны

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее на польско-белорусской границе является примером информационной войны, поскольку до широкой аудитории не доносится в полном объеме статистика по миграционным потокам в ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
"То, что мы сейчас видим на польско-белорусской границе, является образцом, показательным примером информационной войны, - отметила она. - Три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС. Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира. За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тыс. мигрантов".
Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону.-0-