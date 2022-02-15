Заяц: местным органам нужно более принципиально подойти к вопросам в сфере земельных отношений

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местным органам нужно более принципиально подойти к вопросам в сфере земельных отношений. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Леонид Заяц, комментируя журналистам итоги совещания у Президента Беларуси по вопросам совершенствования земельных отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Земля и люди - это самая главная ценность нашей страны. Президент обратил внимание, что с землей необходимо очень рационально и по-государственному поступать. Все пустующие земли, занятые сельхозобъектами, которые пришли в негодность, - фермы, водонапорные башни и другие строения - необходимо все это упорядочить и привести в надлежащий вид. А место, где стояла ферма, отдавать в землепользование", - сказал Леонид Заяц.

Он отметил, что навести должный порядок в части земельных отношений необходимо и в населенных пунктах - это задача местной власти на различных уровнях. "Пустующие участки в границах населенных пунктов должны быть использованы", - сказал заместитель председателя Совета Республики.

То же самое касается и сельских территорий, выделения земли для ведения личного хозяйства, строительства жилья: "Кому-то необходимо наделить гектар, кому-то - два. У кого есть сила, кто в состоянии обработать".

"Наше земельное законодательство совершенно. Но совершенству нет предела. Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте. Она выносит новые и новые вопросы, и надо их решать, - подчеркнул Леонид Заяц. - Надо просто сейчас местным органам власти более принципиально к этим вопросам подойти. Сделать инвентаризацию существующей территории, чтобы определиться окончательно, что дальше делать. В плане того, что есть некоторое незавершенное строительство, есть, к сожалению, захват земли, самовольное строительство. Вот на эти вопросы необходимо, конечно же, ответить".

По словам Леонида Зайца, в целом к соответствующим вопросам необходимо подойти комплексно - по-хозяйственному, по-государственному, по-человечески.-0-