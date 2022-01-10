Заяц: проект Конституции нацелен обеспечить солидарность общества и экономическое развитие страны

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная при Совете Республики для обсуждения изменений и дополнений в Конституцию прошла сегодня с участием заместителя председателя Совета Республики Леонида Зайца, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много изменений и дополнений вносится в Основной закон, по которому нужно жить нашему государству. Новшества, прописанные в проекте Конституции, продиктованы политическими, общественно-экономическими условиями, которые создавались годами и олицетворяют реальную действительность. В настоящее время на этапе развития нашего общества и государства необходимо эти изменения применять в Основном законе, - сказал Леонид Заяц. - Президент неоднократно обращал внимание на необходимость совершенствования Конституции. В этой связи была создана Конституционная комиссия, по всей стране развернуты 1,6 тыс. диалоговых площадок, участниками которых стали около 50 тыс. граждан из различных слоев общества. Люди приходили с разумными предложениями и идеями, чтобы все это было услышано и дополнено в Основной закон".

По его словам, белорусы активно вовлечены в обсуждение новой редакции. "Мы наблюдаем активную реакцию нашего общества, граждан, которые высказывают свои предложения по Основному закону. Необходимо услышать людей, сформулировать дополнения и изменения в проект Конституции таким образом, чтобы это дальше объединяло наших людей, обеспечивало гражданский мир, мир в целом на белорусской земле, солидарность общества и дальнейшее экономическое развитие страны", - сказал заместитель председателя Совета Республики.

Как отметил вице-спикер, новшества затронут многие аспекты жизнедеятельности граждан. Так, по ст. 32 брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. "Устанавливаются определенные права и обязанности. Родители должны заботиться о детях, их образовании, приучать их к общественно-полезному труду, учить ребенка ценить исторические и национальные традиции, уважать законы страны - в общем, подготовить ко взрослой жизни. А дети, в свою очередь, должны заботиться о своих родителях, и оказывать им помощь", - пояснил он.

Леонид Заяц также обратил внимание на ст.47, согласно которой государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов, а также об инвалидах и пожилых людях. Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, реализуется политика социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами. "Речь идет о том, чтобы создать такие условия для инвалидов, чтобы они не испытывали никаких притязаний в этой жизни", - подчеркнул он.

Зампредседателя верхней палаты выразил благодарность гражданам за активную позицию. Поступали предложения по деятельности Всебелорусского народного собрания, судоустройства, местного управления и самоуправления. Воспользовавшись случаем встречи в Совете Республике, многие поднимали и свои житейские проблемы. Вице-спикер пообещал помочь и поручил специалистам изучить предметно поступившие вопросы.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47. В связи с большим числом желающих обратиться к сенаторам общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции будет работать по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам: 8 (017) 321-22-98, 8 (017) 327-46-74, 8 (017) 327-46-76.-0-