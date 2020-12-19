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19 декабря 2020, 15:16

Закладка капсул с мест захоронения советских воинов на территории Беларуси прошла в Подмосковье

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закладки капсул с землей с расположенных на территории Беларуси мест захоронения советских воинов состоялась у Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

От белорусской стороны в мероприятии участвовали посол Беларуси в России Владимир Семашко и атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в РФ полковник Евгений Артеменко. Военное ведомство России представил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Символичная закладка капсул с землей - часть военно-патриотической акции "Горсть памяти", посвященной 75-летию Великой Победы.

Всего на территории Беларуси находятся 6807 установленных воинских захоронений.-0-

Фото Министерства обороны

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