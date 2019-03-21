Заключено более 30 договоров на использование товарных знаков II Европейских игр

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 договоров на использование товарных знаков II Европейских игр уже заключено, в планах у дирекции подписать еще около 20. Об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман, передает корреспондент БЕЛТА.

Фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" были зарегистрированы два товарных знака, содержащих логотип и слоган игр. Никто не в праве их использовать без разрешения владельца. "Сейчас в центре зарегистрированы 32 лицензионных договора на использование товарных знаков. Еще несколько проходят процедуру регистрации. Всего дирекцией планируется заключить более 50 договоров на использование товарных знаков", - проинформировал Алексей Курман. При этом талисман игр и иная символика охраняются законодательством об авторском праве и их использование также разрешается только с согласия правообладателя.

Стоимость регистрации лицензионного договора - 10 базовых величин (1 БВ - Br25,5) на один товарный знак. Срок регистрации не превышает 10 дней.

Лицензионные договоры уже заключены различными организациями. Это и небольшие предприятия по производству сувениров, и фабрики по производству печатной продукции, и кондитерские производства. Также планируется заключение лицензионных договоров с предприятиями, выпускающими воду и безалкогольные напитки. Дирекцией II Европейских игр было озвучено, что они оперативно согласовывают и дают разрешение на использование товарных знаков и логотипов для некоммерческих целей.

Начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда отметил, что трансляции Европейских игр будут проходить на территории 125 стран, в планах - транслировать их на 160 государств. "Одним из аспектов маркетинговой деятельности дирекции является продвижение товарных знаков, - сказал он. - Права на многие категории товаров мы получили в декабре, а на некоторые - в январе. Поэтому различная лицензионная продукция появится на полках к апрелю, планируется также запустить продажи через интернет".

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-