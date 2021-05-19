Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года - Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассчитывает, что депутатами до конца этого года будет завершена работа по принятию закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко выступил перед парламентариями с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь". Он отметил достижения в выполнении мероприятий национального плана действий по реализации в республике положений Конвенции о правах инвалидов, последовательность и системность в этой работе.

"В зоне постоянного внимания правительства - проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время это более 564 тыс. человек (6% населения), в том числе 34,5 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет", - сказал Игорь Петришенко.

Большинство мероприятий национального плана по совершенствованию действующего законодательства учтены при подготовке проекта закона" О правах инвалидов и их социальной интеграции"." Указанный законопроект 4 июня прошлого года принят депутатами Палаты представителей в первом чтении. Рассчитываем на завершение парламентом данной работы до конца текущего года", - добавил Игорь Петришенко.

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Фото Андрея Покумейко