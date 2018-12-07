Законодательство Беларуси о трансплантации соответствует конвенции Совета Европы по биоэтике

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское законодательство в области трансплантологии признано соответствующим Конвенции о правах человека и биомедицине (Овьедо), сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет Европы проводил экспертизу нашего закона о трансплантации органов и тканей и предполагаемых изменений. Наше законодательство соответствует принципам Конвенции Овьедо", - сказала Елена Богдан.

Как отметил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, экспертиза национального законодательства в области трансплантологии была проведена по инициативе белорусской стороны. На ее основе разработаны предложения Совета Европы, которые в основном носят технический характер. Они свидетельствуют, что Беларусь движется в том же направлении, с соблюдением тех же базовых принципов, которые заложены в законодательстве большинства европейских стран.

Конвенция о правах человека и биомедицине - основополагающий глобальный документ по проблеме биоэтики, представляющий собой юридически обязывающий документ в этой области.

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