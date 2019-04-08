Законодательство по вопросам обращения с животными планируется урегулировать

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется урегулировать законодательство, касающееся вопросов обращения с животными. Об этом проинформировали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

В настоящее время вопросы обращения с животными регулируются правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, утвержденными постановлением Совета Министров №834 от 4 июня 2001 года, ветеринарными нормами, в соответствии с которыми осуществляется отлов безнадзорных животных, их размещение в пунктах временного содержания, поиск прежних либо новых владельцев, вакцинация против бешенства. Ответственность за нарушение правил, за жестокое обращение с животными предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

"Межпарламентской ассамблеей государств СНГ принята и рекомендована для использования в национальном законодательстве новая редакция модельного закона "Об ответственном обращении с животными". Документ предусматривает такие направления обращения с безнадзорными животными, как отлов, их содержание в приютах, проведение вакцинации и другие, - отметили в Минжилкомхозе. - С учетом подходов модельного закона Советом Министров предложено включить подготовку соответствующего проекта закона в план подготовки законопроектов на 2020 год".

Также с учетом положений новой редакции модельного закона комплексной и концептуальной переработки требует проект закона "Об обращении с животными", которым предусматривалось ужесточение ответственности за нарушения обращения с животными.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-