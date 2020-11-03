Законопроект "О саморегулируемых организациях" будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Постоянной комиссии по экономической политике, на котором рассмотрен проект Закона "О саморегулируемых организациях", прошло сегодня в Палате представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в Беларуси механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, что является важным элементом стратегии экономического развития страны.

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка. Мировой опыт показывает, что саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечивая снижение государственных расходов на регулирование, а также большую гибкость и внимание к интересам участников рынка.

Как рассказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич, законопроект будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии. "Законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в нашей стране механизма саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Конечно, основная задача саморегулирования - это разделение функций надзора и контроля за деятельностью субъектов хозяйствования, ответственности за их действиями перед государством и непосредственно самими участниками рынка. Это в первую очередь позволит снизить роль государства по регулированию предпринимательской деятельности, а во-вторых, усилит роль бизнеса перед самими потребителями", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул: при подготовке законопроекта изучался опыт России, Украины, Казахстана. Кроме того, учтены предложения, поступившие от Совета по развитию предпринимательства, общественных объединений. "Это абсолютно новый законопроект. Я не исключаю, что в последующем, после принятия законопроекта в двух чтениях и его практической реализации, будут вноситься еще изменения", - рассказал он.

Леонид Брич добавил, что на территории Беларуси уже существует одна саморегулируемая организация - созданная в 2019 году Аудиторская палата.-0-