Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание пятой сессии Палаты представителей состоится 7 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В повестку включены 4 вопроса. Законодатели намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты "Об изменении Закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности", "Об изменении законов" (возмещение банковских вкладов).

Во втором чтении планируется рассмотреть проект Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Повесткой заседания также предусмотрено рассмотрение вопроса о проведении парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования".-0-