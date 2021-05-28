Закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм императивного мандата - Воскресенский

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм императивного мандата. Такое мнение журналистам сегодня высказал политолог, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимость закрепления конституционного статуса ВНС связано с тем, что государство и общество перешли на новый этап развития. И граждане хотят большего участия в принятии решений. Таким образом, мы, с одной стороны, берем лучший исторический опыт развития форм демократии со времен Афин и Спарты. С другой стороны, мы отвечаем на вызовы времени", - сказал Юрий Воскресенский.

Политолог отметил еще один важный момент. "Если принятие нового декрета о Совете безопасности ввело страховочный механизм на случай насильственных действий в отношении высших должностных лиц (а их нельзя исключать с учетом последних действий коллективного Запада), то закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм так называемого императивного мандата. Когда народ напрямую может влиять на принятие решений всеми госорганами в случае, если они отклонятся от основных направлений социально-экономического развития и от политики, закрепленной в решениях ВНС", - подчеркнул он.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.-0-