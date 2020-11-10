Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное закрытие третьего трудового семестра - 2020 состоится 13 ноября во Дворце культуры "Атлант" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

Во время официального закрытия третьего трудового семестра станут известны имена победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Церемонии чествования победителей пройдут с вручением ценных подарков, переходящих знамен лучшему студенческому отряду, работавшему на Всебелорусской молодежной стройке, и лучшей принимающей организации.

"Закрытие третьего трудового семестра - одно из важных мероприятий для участников студотрядовского движения. Оно наполнено торжественными моментами - награждением лучших отрядов, командиров, комиссаров, бойцов студотрядов и, конечно же, нанимателей. В этот день мы традиционно подводим итоги года, анализируем, что получилось, а что еще предстоит сделать для развития этого популярного в молодежной среде трудового движения", - рассказала Надежда Шаховская.

Мероприятие станет центральной частью большого проекта "Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения", который пройдет в Минске и Минской области с 13 по 15 ноября и объединит около 500 лучших представителей движения из всех регионов страны и столицы.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил в составе студенческих отрядов и индивидуально 24 628 человек. "Нам удалось предоставить работу 24 628 юношам и девушкам. При этом 23 870 ребят работали в составе 1663 студенческих отрядов, 758 человек были трудоустроены индивидуально", - добавила Надежда Шаховская.-0-