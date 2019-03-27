Замгенпрокурора о профилактике наркомании: важно организовать полноценный досуг молодежи

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики распространения наркотиков важно организовать полноценный досуг молодежи, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на заседании администрации Ленинского района Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

"Нам необходимо проводить не только информационно-просветительскую работу, но и организовать полноценный досуг несовершеннолетних и молодежи, вовлечь их в социально полезное дело, занятие искусством, спортом. И здесь важно сделать максимально доступным для широкого круга посещение спортивных площадок, всевозможных секций, кружков. Это поможет сформировать здоровую личность, способную не попасть в зависимость от наркотиков. Сегодня же работа в районе всех субъектов профилактики правонарушений в этой сфере пока недостаточно эффективна", - сказал Алексей Стук.

По его словам, для комплексного решения проблемы усилий одних государственных структур мало. Требуется своеобразная антинаркотическая коалиция, в которую входили бы общественные, неправительственные, религиозные организации, средства массовой информации. Замгенпрокурора также выступил за то, чтобы не только учителя, социальные психологи, врачи, органы опеки и попечительства, но и родители несовершеннолетних были осведомлены о признаках употребления психоактивных веществ и путях выхода из кризисной ситуации.

Важно укреплять взаимодействие между наркологическими службами и территориальными ОВД, если речь идет о выявлении лиц, которые были поставлены на наркологический учет, но уклоняются от обследования и лечения от алкогольной либо наркотической зависимости, отметил Алексей Стук. Он ориентировал организации ЖКХ на содействие милиции в установлении и пресечении деятельности наркопритонов в пределах компетенции.

Как свидетельствует судебная статистика, после принятия декрета от 28 декабря 2014 года №6 и в силу применения строгих мер уголовной ответственности число осужденных за преступления этой категории сократилось в 2018 году до 2 452 (в 2016 и 2017 годах - 3 530 и 2 942) и в общей структуре судимости составило 6%. При этом за действия, не связанные со сбытом наркотиков, количество осужденных в 2018 году в сравнении с 2017-м сократилось на 13,6%, за их сбыт - на 22,1%. Число осужденных несовершеннолетних по статьям 327-332 УК уменьшилось с 108 до 61 (на 43,5%), за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта - с 40 до 26 (35%).

Вместе с тем замгенпрокурора констатировал, что организаторы торговли наркотиками зачастую остаются в тени, большинство преступлений, связанных со сбытом, касалось приобретения одним наркозависимым по просьбе другого. Наблюдается негативная тенденция "омоложения" преступного контингента. Половина наркопотребителей в Ленинском районе Минска - люди, которым нет и 30 лет, еще 23,3% - 30-35-летние. При этом из общего числа 158 человек, или 30,7%, ранее судимы за незаконный оборот психоактивных веществ.-0-