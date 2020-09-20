20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки и без осадков ожидается в Беларуси 21 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов выше нуля, по западу до плюс 8 градусов. Местами по республике ожидаются заморозки до минус 2. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.-0-

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