Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запросы белорусского общества нашли объективное отражение в проектах обновленных КоАП и ПИКоАП. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Верховного суда Сергей Кондратьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Кондратьев отметил, что нововведения, которые закреплены в проектах КоАП и ПИКоАП, нашли отклик у общественности, потому что затрагивают буквально каждого человека. "Задача состояла в том, чтобы максимально снизить количество случаев привлечения граждан к административной ответственности. Люди ставили перед разработчиками самые разные вопросы. Все они нашли объективное отражение в новых кодексах, законодательно разрешены", - сказал он.

Так, по ряду административных правонарушений нижний предел штрафа уменьшен или вовсе исключен. Эти и другие нововведения позволят усилить профилактическую составляющую обновленного административного законодательства, добавил заместитель председателя Верховного суда. Проекты КоАП и ПИКоАП в скором времени поступят в парламент. ВС намерен продолжить работу над документами совместно с депутатами.-0-