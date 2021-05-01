Зампредседателя Госкомимущества проводит прямую линию

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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия c заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Екатериной Лукьяновой проходит сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности: управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого имущества, оценка стоимости объектов гражданских прав, кадастровая оценка земель.

Вопросы можно задать до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.-0-