Занимон: в самых вопиющих случаях за неостановку по требованию ГАИ возможен административный арест

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самых вопиющих случаях неостановка по требованию ГАИ может повлечь административный арест, заявил журналистам заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неостановка по требованию - фактически неповиновение сотруднику, когда он выражает свое требование об остановке транспортного средства. В этом случае применялись исключительно штрафные санкции. Но примеров много, когда сотрудники ГАИ преследовали транспортное средство и использовали оружие для его остановки. Причем в большинстве случаев эти меры вызваны тем, что водитель находится в состоянии опьянения или лишен права управления транспортным средством", - рассказал Александр Занимон.

По его словам, прежде всего такой нарушитель создает опасность не только для себя, но и для окружающих. "Но мы не говорим, что любая неостановка влечет административный арест. Только если неоднократные требования были высказаны, они не были выполнены и это повлекло необходимость преследования лица для его остановки. То есть в самых вопиющих случаях возможно применение административного ареста", - подчеркнул замначальника.

С 1 марта вступили в силу изменения в КоАП и ПИКоАП: усилена ответственность за нетрезвое вождение, предусмотрена градация ответственности за нарушения скоростного режима. Также новые нормы позволят привлекать к ответственности собственников транспорта за нарушения, фиксируемые специальными техническими средствами.-0-