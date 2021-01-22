Запад прагматичен и поддерживает только тех, кто отстаивает его интересы - Перцов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад прагматичен и поддерживает только тех, кто отстаивает его интересы. На это обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Запад прагматичен. Он поддерживает, дает деньги только тем, кто отстаивает в первую очередь его интересы, а не интересы великой демократии или либерализма", - сказал Владимир Перцов.

Он также заметил, что белорусские госСМИ порой упрекают в предвзятости. Но к "демократическим" средствам массовой информации США вопросов не меньше. "Мы можем посмотреть, как вели себя "свободные" медиа в "свободной" стране на протяжении избирательной и инаугурационной кампании, когда бедного Трампа практически ввели в цифровую кому", - обратил внимание руководитель телерадиокомпании.

Политолог Вадим Боровик в свою очередь заметил, что граждане Беларуси, которые уехали за рубеж и выступают теперь там на различных площадках якобы от лица всей страны, по сути являются агентами влияния. И, пользуясь поддержкой европейских стран, они могут отстаивать только интересы западных бенефициаров, а не своего государства и народа.-0-