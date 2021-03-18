Западные интернет-гиганты вводят цензуру на подвиг советского солдата - Ефимович

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Западные интернет-гиганты вводят цензуру на подвиг советского солдата во Второй мировой войне. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, передает корреспондент БЕЛТА.

Поводом для пресс-конференции стали действия компании Google. Принадлежащий ей видеохостинг YouTube на нынешней неделе ограничил показ документального фильма телеканала "БелРос" "Ржев. 500 дней в огне". Кинолента рассказывает об одной из самых трагических битв Великой Отечественной войны (подо Ржевом погибли более 1 млн человек), а также о строительстве под патронатом Союзного государства Ржевского мемориала советскому солдату, в церемонии открытия которого летом прошлого года приняли участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Теперь на YouTube фильм могут посмотреть только пользователи старше 18 лет. Видеохостинг также убрал ленту из рекомендаций и продвижения, а уже авторизованным пользователям, которые не попадают под возрастное ограничение, YouTube показывает предупреждение о том, что фильм "может оказаться неприемлемым".

Премьера фильма "Ржев. 500 дней в огне" состоялась 23 февраля, затем он был выставлен на официальном YouTube-канале "БелРос". По словам Николая Ефимовича, количество ежедневных просмотров доходило до 20 тыс., что является значительным числом для документального контента. После этого администраторы видеохостинга ввели ограничения на показ. "Выросло целое поколение, которому необходимо объяснять, что такое Великая Отечественная война, и фильм был рассчитан именно на молодую аудиторию. Это цензура на подвиг советского солдата", - заявил .

Позицию телеканала "БелРос" поддержал Роскомнадзор, который уже потребовал отменить введенные ограничения. По словам Николая Ефимовича, в своем ответе ведомству Google объяснил, что ограничения связаны с показанными в фильме телами погибших. "В фильме речь идет о военной хронике, это не реконструкция, ничего нет ярче и эмоциональнее, чем документальные свидетельства", - отметил председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства.

В фильме "Ржев. 500 дней в огне" тела погибших солдат показываются всего несколько секунд. На пресс-конференции были продемонстрированы также кадры из фильма телекомпании ВВС, который рассказывает о высадке войск союзников в Нормандии и где также демонстрируются тела погибших. Лента британской корпорации находится на YouTube в свободном доступе.

"Сейчас мы увидели кадры ВВС о высадке союзников в Нормандии, таких фильмов сотни, причем сняты они не в стилистике документального кино, они снимаются как голливудские блокбастеры, - сказал присоединившийся к пресс-конференции по видеосвязи руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. - То есть это реконструкция, постановка, это кадры, которые намеренно показывают жестокость и бесчеловечность войны и трагедию смерти конкретного бойца. Ни один из таких фильмов (а мы проверяли) не сталкивается с цензурой. А это именно цензура, поскольку это не просто ограничение 18+. Это значит, закрыли продвижение, закрыли облегченный, упрощенный поиск фильма".

По мнению Андрея Кривошеева, причины действий Google и YouTube очевидны. "Если бы фильм набирал 2-3 тыс. просмотров, никто бы его не закрывал. А как только фильм стал набирать десятки тысяч просмотров, вот тогда модераторы обратили на этот фильм внимание и решили его заблокировать", - убежден он. "Хроника Великой Отечественной войны - это не шок-контент. Это контент, который формирует личность, это контент, который формирует историческое самосознание, это контент, способный дать новым поколениям понимание, за что воевали наши деды и прадеды и кому мы обязаны самим фактом существования", - подчеркнул Андрей Кривошеев.

Как сообщил на пресс-конференции секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, за последние время более 200 российских СМИ были заблокированы на YouTube без объяснения причин. "Сейчас руки постепенно доходят не только до журналистов, но и до фильмов. Потому что там присутствует та правда, тот контент, которые совершенно не соотносятся с правилами и нормами, самоустановленными YouTube", - констатировал Тимур Шафир.-0-