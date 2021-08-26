Западные санкции направлены в первую очередь против обычных людей - австрийский депутат

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26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Западные санкции направлены в первую очередь против обычных людей. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Доме дружбы член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета г. Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает нашу страну, передает корреспондент БЕЛТА."Санкции еще никогда никому не приносили пользы. Я как депутат всегда выступаю против санкций, - сказал Вернер Герхард Мургг. - И когда мы у себя ранее обсуждали санкции против России, то я был против. Ведь они ударят и по австрийским партнерам, фермерам. Поэтому от санкций только вред. Не вижу в них смысла"."Несмотря на санкции, которые вводятся на протяжении последнего года против Беларуси, ваша страна все равно процветает и развивается", - заметил австрийский депутат.Австрийская делегация на протяжении четырех дней находится в Беларуси, проводит встречи, пресс-конференции, посещает предприятия, знакомится с реальной ситуацией в стране.-0-