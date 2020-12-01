Запас СИЗов в региональных и столичных медучреждениях достаточен - отраслевой профсоюз

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запас средств индивидуальной защиты в региональных и столичных медучреждениях исправно пополняется и сохраняется в достаточных объемах, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения (БПРЗ).

По данным еженедельного мониторинга, проводимого технической инспекцией труда БПРЗ, медицинские учреждения и организации страны располагают месячным запасом СИЗов. В наличии около 880 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 500 тыс. защитных костюмов, более 16,5 млн медицинских одноразовых масок, около 190 тыс. защитных очков, почти 1,3 млн респираторов и около 16,5 млн медицинских перчаток. В необходимом количестве есть медицинские шапочки и бахилы. Кроме того, медучреждения располагают дезинфицирующими и антисептическими средствами в объеме более 650 тыс. литров.

Звонков на горячую линию Республиканского комитета профсоюза по вопросам обеспечения работников здравоохранения средствами индивидуальной защиты за минувшую неделю не поступало.

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций не только контролируют ситуацию с обеспеченностью работников здравоохранения средствами защиты, но и оказывают нанимателям помощь по их приобретению. Например, первичная профсоюзная организация Гомельской областной клинической больницы приобрела 300 противочумных костюмов на более Br2 тыс.-0-