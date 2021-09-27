Заполняемость белорусских здравниц в январе-сентябре 2021 года составила около 75%

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполняемость белорусских здравниц по сравнению с январем - сентябрем 2020 года выросла на 16 процентных пунктов и составила около 75%. Об этом сегодня сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время пресс-конференции "Итоги летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения населения" в пресс-центре БЕЛТА.

"По оперативным данным, в январе - сентябре 2021 года обеспечен восстановительный рост основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций. По сравнению с январем - сентябрем 2020 года, средняя заполняемость здравниц выросла на 16 процентных пунктов и составила около 75%, что соответствует требованиям методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции", - рассказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, положительная динамика обусловлена повышением эффективности использования коечного фонда, внедрением дополнительных медицинских программ различной продолжительности, систематическим обеспечением безопасного пребывания населения на лечении и оздоровлении.

Количество граждан, которым были оказаны санаторно-оздоровительные услуги в январе - сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 49% и составило 975 тыс. человек, из них 544 тыс. детей. Ранее насчитывалось 655,4 тыс. человек, из них 302 тыс. детей. Общая выручка от реализации услуг увеличилась на 29% и составила около Br454 млн (за девять месяцев 2020 года - Br352,1 млн).

Значительно вырос рынок свободной реализации санаторно-оздоровительных услуг. Численность людей, которые приобрели путевки за счет собственных средств, увеличилась на 39% и составила 430 тыс. человек, в то время как за 9 месяцев 2020 года было 310,3 тыс. граждан. Выручка от оказания им санаторно-оздоровительных услуг выросла на 29% и составила Br311 млн.

Численность иностранцев, которым были оказаны санаторно-оздоровительные услуги, увеличилась на 27% и насчитывает 101 тыс. человек (в январе - сентябре 2020 года - 79,8 тыс. человек). Выручка от экспорта услуг иностранным гражданам поднялась на 39% и составила Br102 млн, в то время как годом ранее она составляла Br73,2 млн.

Как отметил Геннадий Болбатовский, в январе - сентябре 2021 года санаторно-оздоровительный комплекс страны существенно нарастил объем услуг, оказанных населению, и практически восстановился до показателей предэпидемического периода. Дальнейшее повышение экономической эффективности работы здравниц будет обеспечено за счет продолжения восстановительного роста реализации санаторно-оздоровительных услуг на внутреннем и внешних туристических рынках.

По состоянию на 1 сентября текущего года сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси представлена 307 здравницами на 66 тыс. мест, из них 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 201 оздоровительная на 37 тыс. мест.-0-

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Фото Оксаны Манчук