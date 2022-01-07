Запрещен ввоз и продажа антиобледенительных жидкостей под видом незамерзаек

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введен временный запрет на ввоз и обращение антиобледенительных жидкостей с содержанием метанола более 0,05 объемного процента. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

"Введена временная санитарная мера по запрещению ввоза и обращения на территории Республики Беларусь жидкостей антиобледенительных (код 3820 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), упакованных в потребительскую упаковку для розничной торговли, с содержанием метанола в концентрации более 0,05 объемного процента", - говорится на сайте центра.

Такая мера предусмотрена постановлением замминистра - главного государственного санитарного врача Беларуси №1 от 5 января 2022 года, она будет действовать до особого распоряжения.

Факты обращения таких жидкостей выявили в ходе государственного санитарного надзора за соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В санэпидслужбе отметили, что производители и импортеры позиционируют антиобледенительные жидкости как низкозамерзающие стеклоомывающие жидкости для автомобилей. При этом они продаются в емкостях и с маркировкой, визуально схожей до степени смешения со стеклоомывателями. Используя схожие дизайн и понятия, производители (импортеры) антиобледенительной жидкости акцентируют внимание потребителя на отдельных ее свойствах, подобных стеклоомывателям для автомобилей.

Вместе с тем антиобледенительные жидкости не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей, так как в своем составе содержат метанол в концентрации более 0,05 объемного процента. Метиловый спирт - это токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании метиловый спирт может вызвать острые отравления.

Ознакомиться с постановлением главного государственного санитарного врача можно на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в разделе надзорная деятельность / временные санитарные меры.-0-