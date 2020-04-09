Запрет на посещение лесов действует в 38 районах Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует уже в 38 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на 11.20 9 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской области. В Брестской это Жабинковский, Каменецкий, Малоритский, Ивацевичский, Столинский, Дрогичинский, Пинский, Ивановский, Кобринский, Лунинецкий, Барановичский и Брестский районы. В Минской - Дзержинский, Солигорский и Минский. В Гродненской - Сморгонский. На Могилевщине запрет действует в Могилевском районе.

Причина введения временных запретов на посещение лесов - высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. "В лесах зафиксировано уже 313 возгораний, общая площадь - 1,3 тыс. га. Ежедневно происходит около 50 лесных пожаров. За прошедшие сутки было 4 крупнейших пожара в Гомельской области, в том числе трансграничных", - отметили в пресс-службе министерства.

Основная причина пожаров - человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. "Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-