29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов действует в 84 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В Минской области ограничения введены в 19 районах, разрешено посещать леса только в Логойском, Копыльском и Мядельском.

На Могилевщине запрет действует в 10 районах: Быховском, Горецком, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чериковском. В Витебской области ограничения на посещение лесов введены только в Верхнедвинском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-