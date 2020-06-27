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27 июня 2020, 17:40

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
В Беларуси с начала года произошел 801 лесной пожар
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения на посещения лесов действуют во всех районах Гродненской области, 15 районах Минской (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), а также в Октябрьском, Речицком и Мозырском районах Гомельской области. Ограничительные меры носят временный характер и будут сняты при стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.-0-

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Теги
лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства пожар
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