15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено практически на всей территории Гомельской области, кроме Ельского района. Запреты и ограничения действуют в Березовском, Ивацевичском и Пружанском районах Брестской, а также в Бобруйском и Кировском районах Могилевской области.

Временный запрет на посещение лесов действует в Волковысском, Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском районах Гродненской области. Ограничения там введены в шести районах: Берестовицком, Гродненском, Ошмянском, Свислочском, Слонимском и Сморгонском.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в 17 районах: Березинском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Крупском, Любанском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском и Узденском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-