11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Ограничения введены в четырех районах Гомельской области - Брагинском, Мозырском, Наровлянском и Октябрьском. В Гродненской области запрещено посещать леса в Лидском и Ошмянском районах. В Минской области запрет введен в Березинском районе.
В Минлесхозе напоминают, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров становится человеческий фактор. Поэтому принимаемые меры направлены на сохранение природы, а также здоровья и имущества граждан.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.-0-