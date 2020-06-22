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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 33 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА. По состоянию на 22 июня ограничения действуют в 10 районах Гомельской облпасти - Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Речицком и Светлогорском. В Гродненской области запрещено посещать леса в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Островецком, Ошмянском, Свислочском, Слонимском, Сморгонском и Щучинском районах. В Минской области запрет введен в девяти районах - Дзержинском, Крупском, Любанском, Минском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском и Узденском. В Минлесхозе напоминают, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров становится человеческий фактор. Поэтому принимаемые меры направлены на сохранение природы, а также здоровья и имущества граждан. Как только ситуация стабилизируется - спадет жара и пройдут дожди, - леса вновь разрешат посещать. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27). На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!