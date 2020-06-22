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Общество
22 июня 2020, 08:22

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 33 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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В Беларуси с начала года произошло 790 лесных пожаров
Ограничения на посещение лесов сохраняются в 9 районах Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 33 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 22 июня ограничения действуют в 10 районах Гомельской облпасти - Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Речицком и Светлогорском. В Гродненской области запрещено посещать леса в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Островецком, Ошмянском, Свислочском, Слонимском, Сморгонском и Щучинском районах. В Минской области запрет введен в девяти районах - Дзержинском, Крупском, Любанском, Минском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском и Узденском.

В Минлесхозе напоминают, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров становится человеческий фактор. Поэтому принимаемые меры направлены на сохранение природы, а также здоровья и имущества граждан. Как только ситуация стабилизируется - спадет жара и пройдут дожди, - леса вновь разрешат посещать.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-

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Теги
лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства
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