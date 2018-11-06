Заработная плата ученых значительно повысилась - Гусаков

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата ученых значительно повысилась, сообщил сегодня журналистам председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос об оплате труда ученых, Владимир Гусаков сказал: "Заработная плата значительно повысилась, особенно у тех ученых, которые имеют гранты и реализуют различные проекты. Сотрудники могут получать заработную плату в два и три раза больше прежней. Указ №467 ("Об оплате труда работников бюджетных научных организаций". - Прим. БЕЛТА) позволил привязать заработную плату к результату".

Директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак подчеркнул, что с введением новых механизмов оплаты труда ученых повысилась эффективность их работы. "Чем эффективнее работает сотрудник, тем большую он получит надбавку. Некоторые сотрудники получают более Br4 тыс. в месяц. Это хорошая зарплата. При экспорте осуществляется премирование", - добавил он.

Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Андрей Иванец рассказал о заработной плате молодых ученых: "Ранее их зарплаты были привязаны к ставке первого тарифного разряда, и младший научный сотрудник либо его стажер не могли получать более высокую зарплату даже при самой активной работе. Сейчас молодые люди могут при участии в тех или иных проектах получать надбавки. Молодой специалист может получать до Br1 тыс. в месяц с использованием коэффициента в 200%".

Как сообщалось, указом №467 предусматривается повышение тарифных окладов (до 300%) работникам бюджетных научных организаций. При этом решение о повышении до 200% принимается руководителями бюджетных научных организаций, свыше 200% - органами госуправления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН. Кроме того, указом разграничены полномочия госорганов, НАН в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач. Сняты ограничения в размере 40% фонда зарплаты и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств.-0-