Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%

17 апреля, Минска /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2019 года составил 0,3%, снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,2 процентного пункта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Брестской, Витебской и Гродненской областях этот показатель составил 0,5%; в Гомельской и Могилевской - 0,4%; Минской - 0,3%, в Минске - 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 апреля состояли 15,1 тыс. человек, что на 34,2% меньше, чем на ту же дату в 2018 году (22,9 тыс. человек).

Наниматели предлагают 77,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 27,4% больше, чем год назад (60,6 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 62,7% от общего числа вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 апреля составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях показатель составил 0,5 безработного на вакансию, Гомельской и Могилевской - 0,4, Гродненской - 0,3, Минской - 0,2 и в Минске - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-марте за содействием в трудоустройстве обратились 41,5 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 27 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 27,5 тыс. человек (66,2% обратившихся за содействием), из них 17,8 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 1,3 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 8,4 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 44 семьи безработных.-0-