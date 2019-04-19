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Зарплата в образовании поэтапно должна вырасти до средней по стране - Карпенко

Общество 19.04.2019 | 15:58
Фото из архива
Фото из архива
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Новости темы Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата в сфере образования поэтапно должна вырасти до 100% от средней по стране, сообщил министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы журналистов после Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня средняя зарплата по отрасли образования чуть больше Br700. Есть и низкооплачиваемые категории работников, над повышением зарплат для них тоже работаем. Разработана концепция, как выйти на уровень средней заработной платы по отрасли в размере 100% от средней заработной платы по стране. Поэтапно будем это делать", - сказал Игорь Карпенко.

Достижение этой цели, по его словам, возможно благодаря реализации комплекса мер. Это не только повышение тарифной ставки первого разряда, но и поиск определенных внутренних ресурсов и возможностей самого учреждения образования. Однако наряду с зарплатой для учителя важен статус и престиж профессии, восприятие его в обществе, добавил министр.

По просьбе журналистов Игорь Карпенко высказался и о развитии IT-образования. Даже в младшей школе сегодня есть факультативы, реализуются совместные с резидентами ПВТ программы. Не исключено, что учебник по информатике может стать исключительно электронным, поскольку печатное издание не всегда успевает за всеми изменениями. Этот вопрос еще не решен, он будет обсуждаться со специалистами. Что касается английского языка, его изучение начинается с третьего класса. Вместе с тем есть возможность изучать иностранный с первого-второго класса, вводя его в виде факультатива.

Министр отметил, что в целом национальная система образования постоянно и планомерно развивалась, двигалась вперед. Сегодня есть возможности для каждого: и для тех, кто выбирает путь раннего профессионального становления, идя после 9-го класса в систему профтехобразования, и для тех, кто готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Выстроена национальная система учебного книгоиздания. В этом году завершится издание оставшихся учебников, которые полностью закроют линейку по общему среднему образованию.

"У нас не просто сохранились научные школы в системе профессиональной подготовки, они развиваются активно, появляются новые лаборатории. БГУ недавно заявил, что планирует запустить второй учебный спутник, - подчеркнул Игорь Карпенко. - Мы не просто сохранили систему профессионально-технического образования, она серьезно модернизировалась. Мы переходим к системе сетевого обучения и на этом уровне, и на уровне высшего образования, среднего специального".

Более того, работодатель может определять компетенции, которыми должен обладать специалист, профессионал в той или иной отрасли. На основании этого формируется образовательный стандарт и выстраивается учебный план и программа. Таким образом, и работодатели, и специалисты отрасли вовлекаются в решение вопросов практико-ориентированной подготовки. "Это заложено в новую редакцию Кодекса об образовании, которая в ближайшее время поступит в парламент. Завершается подготовительная работа", - добавил министр.-0-

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Теги
зарплата, Карпенко, Министерство образования
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