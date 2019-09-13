Зарубежные эксперты ознакомились с системой идентификации психоактивных веществ в Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители судебно-экспертных учреждений Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана ознакомились с оборудованием и системой идентификации новых психоактивных веществ в Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Анна Жданова.

При сотрудничестве с региональной программой Управления ООН по наркотикам и преступности для Афганистана и соседних стран ГКСЭ провел для иностранных экспертов многодневный тренинг, посвященный лабораторному анализу запрещенных психоактивных веществ.

Как отметила Анна Жданова, опыт белорусских судебных экспертов-химиков в противодействии наркопреступности хорошо известен и вызывает интерес со стороны иностранных коллег. Госкомитет проводит постоянный мониторинг наркоситуации в республике, странах ближнего и дальнего зарубежья. Отслеживается выявление в незаконном обороте новых синтетических психоактивных веществ, так называемых дизайнерских наркотиков. Благодаря этому большинство из внесенных в республиканский перечень веществ было запрещено по принципу "на упреждение", то есть до их первого выявления на территории Беларуси.

С 2014 года в стране не было ни одного случая выявления неподконтрольного психотропного вещества или наркотического средства. Беларусь единственная в мире, где подобные вопросы решаются в течение нескольких суток.

Во время обучения в ГКСЭ представители иностранных экспертных учреждений прошли курс лекций и практических занятий, ознакомились с оборудованием и системой выявления и идентификации новых психоактивных веществ в исследуемых материалах, мониторинга за наркоситуацией, законодательством в этой сфере.

Региональная программа Управления ООН по наркотикам и преступности для Афганистана и соседних стран является важнейшей платформой для построения и укрепления сотрудничества в странах Западной и Центральной Азии по противодействию распространению наркотических средств и транснациональной организованной преступности в регионе.-0-