Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Всеобщая конфедерация профсоюзов, которая объединяет в своих рядах более 30 млн трудящихся, выразила решительный протест против применения санкций и направила в адрес представительства Европейского союза соответствующее заявление.

"ЕС посягает на основополагающее право любого человека - право достойно трудиться для обеспечения достойного уровня жизни себе и членам своей семьи. Санкционные ограничения могут самым негативным образом отразиться на хозяйственной деятельности этих предприятий и повлечь за собой снижение уровня занятости и заработной платы", - говорится в заявлении. ВКП призвала Европейский союз отменить дискриминационные санкции.

Также солидарность с работниками предприятий - членами профсоюза "Белпрофмаш" высказала Международная Евроазиатская федерация металлистов, объединяющих более 20 млн трудящихся из 19 стран Евразийского региона - СНГ, Болгарии, Македонии, Албании, Турции и других. "Считаем, что введение санкций в отношении предприятий - это прежде всего ущемление основополагающего права человека - права на труд", - подчеркнули в организации.

Международная федерация профессиональных союзов работников лесных отраслей Содружества Независимых Государств также настаивает на недопустимости применения ЕС подобных ограничительных мер.

"Мы расцениваем это решение как стремление Европейского союза ухудшить в Беларуси социально-экономическое положение трудящихся и членов их семей", - подчеркнули в заявлении, направленном федерацией в представительство ЕС.

Заявления с осуждением применения санкций к белорусским предприятиям приняли также в профцентре "Союзметалл", Международном объединении профсоюзов металлистов, Международном объединении профсоюзов работников связи, Международной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов, Международном объединении профсоюзов работников химической и родственных отраслей промышленности, Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, Международном объединении профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства, Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта, Международном объединении профсоюзов работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и сферы услуг и других.

В декабре Федерация профсоюзов Беларуси приняла открытое заявление о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси. Позднее Федерация профсоюзов направила жалобу на действия Евросоюза в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. "Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях не раз подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами", - отмечали в национальном профцентре. В связи с этим Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на признании действий ЕС неправомерными и просит Совет по правам человека оказать содействие в отмене данных мер.-0-