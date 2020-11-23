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Общество
23 ноября 2020, 20:49

Зась на дискуссии ООН: мировому сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с пандемией и ее последствиями

Станислав Зась во время интерактивного диалога. Фото ОДКБ
Станислав Зась во время интерактивного диалога. Фото ОДКБ

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня принял участие в интерактивном диалоге высокого уровня с руководителями региональных и других международных организаций, который был организован генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в режиме видео-конференц-связи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Генеральный секретарь ОДКБ напомнил: "ОДКБ уже решительно заявила, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на предметном диалоге и совместных действиях по обеспечению практических мер в борьбе с COVID-19 и последствиями пандемии". По его мнению, начать следует с реализации выдвинутой генеральным секретарем ООН инициативы о немедленном и глобальном прекращении огня во всех уголках мира в связи с угрозой, вызванной распространением коронавируса. "Государства - члены ОДКБ одними из первых выступили в поддержку этой инициативы. Свою позицию мы четко изложили в специальном совместном заявлении, принятом на заседании Совета министров иностранных дел организации 26 мая. Призвали все государства, организации и конфликтующие стороны прислушаться к призыву генерального секретаря ООН и незамедлительно предпринять соответствующие шаги. Это обращение ничуть не утратило актуальности и сегодня", - заявил Станислав Зась.

"Мы убеждены, что в нынешних условиях пандемии коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ней необходимо не снижать внимания мирового сообщества к глобальной угрозе международного терроризма и продолжать наращивать соответствующие национальные и многосторонние усилия по борьбе с этим злом, - подчеркнул генсек ОДКБ. - Это подтверждают и события самого последнего времени. Призываем всех участников мирового сообщества оставить в стороне политические и экономические разногласия и сотрудничать в соответствии с Уставом ООН, объединив усилия в борьбе с глобальным вызовом, который представляет собой COVID-19".

Он также перечислил некоторые основные принципы сотрудничества и взаимопомощи, которыми, по мнению государств - членов ОДКБ, надлежит руководствоваться: "Это применение комплексного, научно обоснованного подхода к разработке и осуществлению мер против пандемии; сотрудничество в целях разработки и производства вакцин; предоставление технической, включая финансовую, помощи наиболее пострадавшим странам и народам; наращивание мирового потенциала производства медицинских товаров и оборудования для борьбы с пандемией; обеспечение эффективных национальных мер защиты, которые в то же время минимизируют негативные последствия и для мировой экономики".

Генеральный секретарь ОДКБ подтвердил намерения государств - членов ОДКБ продолжить энергичное продвижение насыщенной повестки мер, направленных на укрепление международного мира и безопасности, отводя при этом центральную координирующую роль ООН.

Состоявшаяся дискуссия была призвана подчеркнуть высокое место в числе приоритетов ООН сотрудничества с региональными организациями в деле поддержания международного мира и безопасности, закрепленное главой VIII Устава ООН. В диалоге приняли участие руководители ОБСЕ, Евросоюза, НАТО, СНГ, АСЕАН, ШОС, Лиги арабских государств, Африканского союза, Организации американских государств, Международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира, Содружества наций и других крупных объединений - всего более 20 организаций. Вынесенные генеральным секретарем ООН на обсуждение вопросы включали проблемы воздействия пандемии COVID-19 на мир и безопасность в различных регионах планеты, реакцию в мире на призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня, а также необходимость новых инициатив по укреплению координации и глобального управления в сфере обеспечения мира и безопасности.

Антониу Гутерриш в своем выступлении дал оценку ситуации в мире, остановившись на факторах, повлиявших на ее ухудшение в результате пандемии. Он сделал акцент на необходимости обеспечения должного отпора этому вызову совместными усилиями всех государств. Генеральный секретарь ООН отметил, что его мартовский призыв к прекращению боевых действий во время пандемии не везде встретил достаточную поддержку. Он вновь высказался за безотлагательное прекращение всех военных действий в ходе полыхающих в различных частях планеты конфликтов до конца текущего года.

Подводя итоги диалога, во время которого выступили руководители практически всех основных региональных организаций, Антониу Гутерриш отметил высокую степень взаимопонимания в оценке необходимости наращивания совместного отпора пандемии и укрепления международного сотрудничества в обеспечении мира и безопасности. Генеральный секретарь ООН выразил готовность учесть предложения участников дискуссии, в том числе воспользоваться ими при выполнении данного ему Генеральной ассамблеей поручения подготовить рекомендации по продвижению общей повестки дня и реагированию на текущие и будущие вызовы.-0-

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