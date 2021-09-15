Зась: обстановка по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое состоялось сегодня в Душанбе, обсуждена военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Главы МИД, министерств обороны и советов безопасности обсудили и одобрили повестку предстоящего 16 сентября Совета коллективной безопасности, детально обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, ее влияние на безопасность государств - членов организации и ее деятельность в межсессионный период.

По итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной. Особенно беспокоит ситуация в Афганистане. Участники совместного заседания обсуждали положение дел на таджикско-афганской границе. "Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны, - сказал генеральный секретарь. - Поэтому все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь. Завтра в ходе заседания СКБ будут детально рассмотрены соответствующие предложения по предотвращению возможных угроз из Афганистана, которые были проработаны по итогам внеочередной сессии СКБ ОДКБ 23 августа, прошедшей в режиме видеоконференции".

Станислав Зась сообщил, что предметно обсуждалась координация государств - членов ОДКБ в вопросах внешней политики. "Одним из важнейших инструментов такой координации является принятие совместных заявлений. В ходе нынешнего совместного заседания СМИД, СМО и КССБ было принято пять таких заявлений", - проинформировал он. Так, было принято совместное заявление государств - членов ОДКБ "О положении в Афганистане". Четыре заявления приняты главами МИД ОДКБ: "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", заявление по случаю 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, заявление о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях.

Станислав Зась также проинформировал, что с учетом современных реалий в сфере биологической безопасности принято решение Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О Координационном совете уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности". Документ подписан исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам обеспечения биобезопасности.

Кроме того, был подписан большой блок документов в сфере подготовки кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Так, утвержден план совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ на период до 2025 года. Совет министров обороны ОДКБ утвердил состав рабочей группы при СМО ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы. Подписаны решения СМО о придании статуса базовой учебно-методической организации по медицинскому обеспечению вооруженных сил государств - членов ОДКБ и Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также подготовке военных кадров по медицинским и фармацевтическим специальностям Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.

Учитывая, что председательство в ОДКБ в 2021-2022 годах переходит к Армении, армянская сторона проинформировала о приоритетах страны на период председательства в организации. Следующие заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдут в первом полугодии 2022 года в Армении.-0-