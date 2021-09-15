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15 сентября 2021, 11:32

Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права

Фото ОДКБ
Фото ОДКБ

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД ОДКБ приняли совместное заявление "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения". Документ был подписан на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которое состоялось сегодня в Душанбе. Об этом проинформировал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В этом документе государства - члены ОДКБ отмечают, что принципы международного права являются базисом равноправных международных отношений, решительно отвергая одностороннюю трактовку и селективное применение принципов международного права, а также подтверждают главную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, - сказал генсек ОДКБ. - Полностью поддерживают принцип, в соответствии с которым государства воздерживаются от угрозы силой или от ее применения в нарушение Устава ООН. Заявляют, что приоритет в достижении целей укрепления мира, международной и региональной безопасности должен отдаваться политическим средствам. Выражают серьезную озабоченность продолжающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры (санкции), которые в том числе препятствуют усилиям наиболее уязвимых стран по борьбе с пандемией коронавируса и преодолению ее социально-экономических последствий, и вновь выражают поддержку призыву Генерального секретаря ООН к приостановке действия подобных ограничений".

Было принято также заявление министров иностранных дел государств ОДКБ о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами и кризисами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые остаются источником вызовов и угроз региональной и международной стабильности и безопасности, в том числе для государств ОДКБ.

Министры иностранных дел ОДКБ приняли заявление по случаю 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, в котором главы внешнеполитических ведомств высоко оценивают деятельность Содружества Независимых Государств и ШОС, отмечают актуальность подписанного 30 лет назад Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и Алма-Атинской декларации, в основу которых заложены принципы равноправного политического диалога, взаимного доверия, учета интересов друг друга и признания права государств-участников на выбор собственной модели развития.

"Мы также констатируем, что спустя 20 лет со дня основания Шанхайская организация сотрудничества является значимым участником современной системы международных отношений, который наращивает свой вклад в обеспечение мира и безопасности, урегулирование международных и региональных конфликтов, исходя из целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН", - говорится в документе.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств подписали заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях. На совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности было принято совместное заявление государств ОДКБ "О положении в Афганистане".-0-

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