Зась: оперативность реагирования миротворческих сил ОДКБ в Казахстане дала результат

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативность реагирования миротворческих сил ОДКБ в Казахстане дала свой результат. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Решение принималось очень быстро. Буквально 5 января вечером начались косультации на уровне глав государств в телефонном режиме. Очень быстро был достигнут консенсус. Все поддержали это обращение (Президента Казахстана - Прим. БЕЛТА). Поэтому решение принималось буквально по часам. 6 числа мы формализовали это решение путем подписания всеми нашими главами государств решения Совета коллективной безопасности. Каких-то сомнений на протяжении всех этих дней я, допустим, не встречал. Все понимали, что это обращение Президента страны обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы создались для государства и все понимали, что требуется помощь Казахстану", - сказал Станислав Зась.

По его словам, ситуация в Казахстане менялась стремительно. "Поэтому надо было, соответственно, реагировать очень быстро. И, конечно, это дало свой результат - такая оперативность. Потому, что это переломная ситуация, по сути дела", - отметил генсекретарь ОДКБ.

Станислав Зась подчеркнул, в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ. "В ОДКБ создан такой миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции. Выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов, объектов системы жизнеобеспечения, в том числе и белорусский контингент выполнял такие же задачи. Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились", - добавил он.-0